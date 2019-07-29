Добрый день! Есть: - Дистрибутив на базе debian 9 (установочный), вес 1.8gb. Требуется: 1. Сделать установку на hdd с объемом 128/256/512Gb (объем фиксирован из-за того что у ...
Настроить сервер
Нужно настроить сервер, установить ISP manager ( крякнутый )
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