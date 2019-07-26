На сайт sgb42.ru необходимо установить рекапчу, защитить формы от спама.
Преобразовать конфигурацию nginx в htaccess
Необходимо преобразовать конфигурацию nginx в htaccess и заставить работать сайт на новом файле.
Заявки фрилансеров
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