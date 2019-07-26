Преобразовать конфигурацию nginx в htaccess

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка177 просмотров

Необходимо преобразовать конфигурацию nginx в htaccess и заставить работать сайт на новом файле.

Nginx
6 лет назад
oursolutions
Дмитриев 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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