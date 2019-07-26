В наличии VPS ( root доступ)

Сайт на Django. Достался по наследству.

Что нужно сделать.

1 сменить пароль админ. ( через веб консоль, дигитат океан)

2 слетела регистрация ( при регистрации пользователя ошибка 500)

3 форма обратной связи ( не отправляет email)

4 на главной странице, размещен слайд модуль, в мозиле, ИЕ, хроме - отображается отлично. В сафари глючит. ( картинки из слайда вылазят за пределы слайд модуля. ( говорят что раньше работало)

Для начала все.