Необходимо настроить графический интерфейс LXDE на базе debian(raspbian) на raspberrypi и превратить его грубо-говоря в киоск. При необходимости можно изменить систему графического интерфейса с LXDE на любую другую, главное, чтобы она была легкой и не ...
Настроить сайт на друпале на https
не отображаются изображения в https в http нормально. Видимо ошибка в настройках.
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