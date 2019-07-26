Настроить PostBack InApp событий Firebase в Трэкер Binom/Keitaro

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Задача:

В существующем приложении, настроить остлеживаний InApp событий таким образом, чтобы они передовались в трэкер Binom/Keitaro. На данный момент отслеживаем через фаербейз, но он не дает всей нужной инф-ии.

Пример реализации аппсфлаер:

https://support.appsflyer.com/hc/ru/articles/207273946-Макросы-используемые-в-AppsFlyer-для-постбэков

Firebase
6 лет назад
onlytomy
Денис 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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