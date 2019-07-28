Необходимо правильно настроить скрипт TinyProxy для Debian на VPS. Оптимизировать скорость работы Закрыть ненужные порты Сконфигурировать дополнительные ip Объяснить, как мониторить загрузку
Настроить SSL на IIS Server
Здравствуйте. Необходимо на сервер поставить SSL сертификат который мне дал хостер.
Установить самостоятельно не вышло, он почему-то изчезает.
Я предоставлю доступ по AnyDesk. Думаю заказ на 5-10 минут.
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