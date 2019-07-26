Не запускается ВМ после переноса на другой гипервизор

Требуется настройка сайта на Prestashop 1.7. Сайт существует и хостинг тем более. Был раньше на 1.6. Требуется настройка стран, доставка будет через сдэк, возможно мультимагазин, остальное при дальнейшем общении с грамотным вебмастером. Покупка необходимых ...