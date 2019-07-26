Не запускается ВМ после переноса на другой гипервизор

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Закрыт3 заявки246 просмотров

Виртуальная машина Ubuntu 12_04_3 LST - 2 шт.

Были перенесены с гипервизора windows 2012 на гипервизор windows 2016

Не запускаются. Выдают ошибку

Ubuntu
6 лет назад
mfedotov
Михаил 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров