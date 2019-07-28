Нужна настройка скрипта TinyProxy на Debian

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки201 просмотр

Необходимо правильно настроить скрипт TinyProxy для Debian на VPS.

Оптимизировать скорость работы

Закрыть ненужные порты

Сконфигурировать дополнительные ip

Объяснить, как мониторить загрузку 

Debian
6 лет назад
sdvstyle
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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