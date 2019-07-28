Конфигурация 3G модем на отдельный socks порт

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Закрыт1 заявка237 просмотров

Приветствую.

Не получается настроить такую связку.

два 3G (usb) модема хочу повесить на отдельный сокс порт

На старом ноутбуке установил debian 10

установил сокс сервер Dante

поднял соксы на 2х портах

192.168.1.15:1080

192.168.1.15:1081

ifconfig

Lan eth0 192.168.1.15 подключено к роутеру

modem1 192.168.8.100

modem2 192.168.1.100

петля 127.0.0.1

нужно отроутить

modem1 на порт 1080

modem2 на порт 1081

Чтобы при подключении из локальной сети к 192.168.1.15:1080 и 192.168.1.15:1081 выходить в интернет с разных модемов

Debian
6 лет назад
jorah
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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