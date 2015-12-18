jorah

Жора Трудункевич jorah

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Update через установку APK

    Здравствуйте, пишу приложение с возможностью обновления через установку apk SDK 30 APK файл скачан во внутреннюю директории программы и находится по адресу /data/user/0/app.com.testaccess/app_apk/update.apk Пытаюсь установить void OpenNewVersion(Context context) { ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение Android для Faсebook

    Необходимо создать приложение Android для Faсebook Приложение обычное webview или chrome tab с заглушкой от модерации ГП Приложение должно быть интегрировано с facebook api Алгоритм действий приложения: В FB создается идентификатор ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Iframe редирект для ios

    Здравствуйте, Делаю PWA приложение для ios пытаюсь подгрузить ифрейм c игрой типа https://game.com:2572/game.aspx?SkinId=1 Десктоп и android без проблем а вот ios не работает. Подозреваю из-за Same origin / Cross-origin смена порта ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Jsoup java парсер

    $200

    Нужен парсер Gmail для андроид Работа через вебинтерфейс Приложение висит сервисом и слушает команды Логин по user/password Получить список писем Получить список писем по маске Получить ...

    AndroidJava
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Android Gmail app

    Здравствуйте, Нужно написать приложение отправляющее емэйлы через com.google.android.gm Приложение должно висеть сервисом и проверять папку на предмет появления новых задач. Задача это файл в котором: mailto subject body ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Конфигурация 3G модем на отдельный socks порт

    Приветствую. Не получается настроить такую связку. два 3G (usb) модема хочу повесить на отдельный сокс порт На старом ноутбуке установил debian 10 установил сокс сервер Dante поднял соксы ...

    Debian
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Валидатор Email на С или С++ под Unix

    Нужен валидатор емэйлов протокол SMTP через RCPT TO Коннект через proxy/socks(4/5) как с авторизаций так и без использовать что то типа https://github.com/brechtsanders/proxysocket Агоритм работы: Валидатор делает запрос к php ...

    LinuxPHPSMTP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • KVS Player функционал

    Страница с документацией api http://www.kernel-scripts.com/ru/player_doc/ Нужно добавить возможность проигрывания плэйлиста т.е. массив роликов друг за другом. Там есть player_obj.listen('ktPreRollFinished', function() {alert('Configured pre-roll ad finished');}); им можно проверять на предмет завершения ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вебдизайн блога/сплога

    $200

    Нужно 20 разных шаблонов. 2 хтмл страницы index.html и post.html index.html (листинг постов, категорий, линков) post.html (сам пост с формой постига и местом под комменты) Задача не сложная, можно ...

    CSS
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Авторегистратор аккаунтов tumblr

    Нужно написать на пхп (curl) авторег аков tumblr.com Нужно эмулировать хедеры (родного приложения для смартфонов от tumblr) ссылочка на плэймаркет https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tumblr&amp;hl=en Посмотреть заголовки можно через Packet Capture он же позволяет читать SSL ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Recaptcha2

    Привет! Нужна платная помощь. Проблема с рекапча2 от google. (доки https://developers.google.com/recaptcha/intro ) при вызове скрипта с параметром fallback=true https://www.google.com/recaptcha/api.js?fallback=true рекапче дается команда отображать упрощенный вариант капчи для устаревших браузеров. ( Поиграться ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML/CSS JS помощь

    Если использовать юзерагент мобильного браузера, то при регистрации на tumblr.com на 3ем шаге получаю рекапчу во фрейме. И этот фрейм видимо из-за бага на tumblr.com обрезается и рекапча полностью не видна. ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Распознование речи

    Нужно на базе своего или фришного движка типа Sphinx, HTK, Julius, Kaldi сделать распознование 10 слов произносимых разными людьми с разной скоростью и интонацией. Ос Linux, звук в mp3 файле (по 3-5 слов) ...

    Linux
    Аудиомонтаж1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить подгрузку картинок при скроле

    Шаблон http://polpromogroup.pl/koyorest-1-5/ Меню-&gt;Gallery Нужно добавить подгрузку картинок можно из пхп файла (будет отдавать нужный блок из дивов с картинками) По дефолту идут картинки микс категорий      ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать WEB шаблон

    Нужно доработать шаблон, нужны страницы : http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/about-us/testi/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/about-us/faqs/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/new-services/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/products/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/portfolio/# http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/our-contacts/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/blog/ изменения: Убрать структуру wordpress и разместить файлы в папках css, ...

    CSSHTMLJavaScriptWordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет через несколько GSM 3G модемов

    Есть, сервер Ubuntu (lubuntu - немного обделенная) Есть 2 (ну тестово) GSM модема Нужно поднять прокси на основном сервере(скажем порт 1001,1002), и сфорвордить на модемы Суть, listening proxy port -&gt; forwarding ...

    Ubuntu
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекапча под Human Emulator

    Пишу скрипт регистрации на Tumblr.com под Human Emulator столкнулся с проблемой, на 3-ем шаге получаю рекапчу ну и походу поле input для ввода ответа считывает нажатия клавиш через javascript если просто добавить ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

roomaas
Илья 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавить подгрузку картинок при скроле
PHP
Отличная коммуникация, понимание нюансов задачи и своевременная оплата + честные бонусы. Рекомендую к сотрудничеству!
Задание оказалось сложнее чем предпологалось, но Илья добросовестно все сделал, рекомендую.
Ответный отзыв
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Настройка DNS сервера с таргетингом по GeoIP
Спасибо за четкое ТЗ!
Все выполнено в оговоренный срок, человек профи. Рекомендую!
Ответный отзыв
eugalata
Евгений 
34 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Virtualbox windows server => debian
Debian
Рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано как и оговорено, очень оперативно
Ответный отзыв
loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Javascript Galleriffic добавить функцию в галлерею
JavaScript
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.
Сделано все быстро
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