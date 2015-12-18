Здравствуйте, пишу приложение с возможностью обновления через установку apk SDK 30 APK файл скачан во внутреннюю директории программы и находится по адресу /data/user/0/app.com.testaccess/app_apk/update.apk Пытаюсь установить void OpenNewVersion(Context context) { ...
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать приложение Android для Faсebook Приложение обычное webview или chrome tab с заглушкой от модерации ГП Приложение должно быть интегрировано с facebook api Алгоритм действий приложения: В FB создается идентификатор ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, Делаю PWA приложение для ios пытаюсь подгрузить ифрейм c игрой типа https://game.com:2572/game.aspx?SkinId=1 Десктоп и android без проблем а вот ios не работает. Подозреваю из-за Same origin / Cross-origin смена порта ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужен парсер Gmail для андроид Работа через вебинтерфейс Приложение висит сервисом и слушает команды Логин по user/password Получить список писем Получить список писем по маске Получить ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Нужно написать приложение отправляющее емэйлы через com.google.android.gm Приложение должно висеть сервисом и проверять папку на предмет появления новых задач. Задача это файл в котором: mailto subject body ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Не получается настроить такую связку. два 3G (usb) модема хочу повесить на отдельный сокс порт На старом ноутбуке установил debian 10 установил сокс сервер Dante поднял соксы ...Закрыт6 лет назад
Нужен валидатор емэйлов протокол SMTP через RCPT TO Коннект через proxy/socks(4/5) как с авторизаций так и без использовать что то типа https://github.com/brechtsanders/proxysocket Агоритм работы: Валидатор делает запрос к php ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Страница с документацией api http://www.kernel-scripts.com/ru/player_doc/ Нужно добавить возможность проигрывания плэйлиста т.е. массив роликов друг за другом. Там есть player_obj.listen('ktPreRollFinished', function() {alert('Configured pre-roll ad finished');}); им можно проверять на предмет завершения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Нужно 20 разных шаблонов. 2 хтмл страницы index.html и post.html index.html (листинг постов, категорий, линков) post.html (сам пост с формой постига и местом под комменты) Задача не сложная, можно ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать на пхп (curl) авторег аков tumblr.com Нужно эмулировать хедеры (родного приложения для смартфонов от tumblr) ссылочка на плэймаркет https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tumblr&hl=en Посмотреть заголовки можно через Packet Capture он же позволяет читать SSL ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно продвигать и наполнять сайт контентом, движок вордпресс. http://kirkstore.ruПоисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Привет! Нужна платная помощь. Проблема с рекапча2 от google. (доки https://developers.google.com/recaptcha/intro ) при вызове скрипта с параметром fallback=true https://www.google.com/recaptcha/api.js?fallback=true рекапче дается команда отображать упрощенный вариант капчи для устаревших браузеров. ( Поиграться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Если использовать юзерагент мобильного браузера, то при регистрации на tumblr.com на 3ем шаге получаю рекапчу во фрейме. И этот фрейм видимо из-за бага на tumblr.com обрезается и рекапча полностью не видна. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Скрипт получает ответ с сервера (находится в прикрепленном файле) и обрабатывет его на выходе я получаю "transcript": "number six six " а нужно еще "transcript": "number six weeks " ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно на базе своего или фришного движка типа Sphinx, HTK, Julius, Kaldi сделать распознование 10 слов произносимых разными людьми с разной скоростью и интонацией. Ос Linux, звук в mp3 файле (по 3-5 слов) ...Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Шаблон http://polpromogroup.pl/koyorest-1-5/ Меню->Gallery Нужно добавить подгрузку картинок можно из пхп файла (будет отдавать нужный блок из дивов с картинками) По дефолту идут картинки микс категорий ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно доработать шаблон, нужны страницы : http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/about-us/testi/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/about-us/faqs/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/new-services/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/products/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/portfolio/# http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/our-contacts/ http://livedemo00.template-help.com/wordpress_54729/blog/ изменения: Убрать структуру wordpress и разместить файлы в папках css, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть, сервер Ubuntu (lubuntu - немного обделенная) Есть 2 (ну тестово) GSM модема Нужно поднять прокси на основном сервере(скажем порт 1001,1002), и сфорвордить на модемы Суть, listening proxy port -> forwarding ...Закрыт10 лет назад
- $50
есть массив вида 7010, script.php, 120 7011, script2.php, 140 где 7010 - $port, script.php - $script_name, третий параметр - лимит на выполнение скрипта в секундах При первом запуске батника, просто прокручивается ...Закрыт10 лет назад
Пишу скрипт регистрации на Tumblr.com под Human Emulator столкнулся с проблемой, на 3-ем шаге получаю рекапчу ну и походу поле input для ввода ответа считывает нажатия клавиш через javascript если просто добавить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад