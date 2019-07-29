Верстка 18 страниц

Нужно сверстать 18 страниц, макеты готовы + макеты под адаптив.

Под десктоп многие страницы уже сверстаны, 14 из 18, в них нужно кое какие правки внести и добить адаптив мобильный. Макеты скину в личку.

Нужно только сверстать, без натяжки.

Сразу оговорюсь, сложность проекта заключается в том, что я хочу наибольшего соответствия макету, так как разрабатывали его несколько месяцев, вносили правки и продумывали каждую деталь. Всё что я прошу - не отходить от него и сверяться с ним.