Добрый день! Есть мой сайт https://tarifadetaxi.com. ГЕО Бразилия. (Здесь есть карта Google, калькулятор такси и геолокация) Хочу сменить Google и калькулятор (позаимствовать решение с сайта https://www.taxifarefinder.com/main.php?city=Sao-Paulo-Brazil) Необходимо помочь с данным решением. Все детали ...