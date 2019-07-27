Верстка с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок314 просмотров

Сайт производственной компании.  

Продукты питания.  

Надо чтобы сайт выглядел примерно так. При скролле идут эффекты.  

www.beautyofbrewing.com/  

rappipay.mx/  

Пишите у кого есть такой опыт. Присылайте примеры.  

Кандидатам подробное ТЗ.  

Дизайнер дорисует что требуется  

при ответе пишите анимация (антиспам)

6 лет назад
partner430
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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