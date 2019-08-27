Программирование и верстка на сайте на Yii2 Много разной работы.
Верстка сайта и установка на CMS
Необходимо сверстать макеты дизайна и установить на систему управления желательно opencart.
Для тех кто сразу сможет приступить. Скайп для связи.
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