Верстка сайта и установка на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка273 просмотра

Необходимо сверстать макеты дизайна и установить на систему управления желательно opencart.

Для тех кто сразу сможет приступить. Скайп для связи.

Opencart
6 лет назад
tttons
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
6 лет назад
$160
4 дня
Escrow
Рекомендую как ответственного исполнителя на всех стадиях проекта! Подход к работе, сроки, исполнение - все на высшем уровне. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо, было приятно поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
6 лет назад