Имеется всплывающий онлайн чат, выглядевший вот так: https://prnt.sc/okhkow Необходимо его дизайн привести к такому виду: https://prnt.sc/okhlg3 (https://potreb-prava.com/konsultaciya-yurista/yuridicheskaya-konsultaciya-po-zhkx-besplatno.html) В рамках данного задания необходимо сделать точную копию дизайна онлайн-чата.
Верстка Добавить телефон в шапку Opencart 1.5.6
Необходимо добавить телефон в шапку сайта, как указано, отображаться должны в пк и мобильной версии
Сам телефон должен быть текстом
Шрифт:
Open Sans Bolb 28 pt
#EE7C00
Значки вайбера и вотсапа прикрепил
Размер шапки и фон уже поставлен, менять не нужно
маленький заначек телефона и сотового я сам потом поставлю
Сделать через vqmod
Выбранный исполнитель
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