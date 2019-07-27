Верстка Добавить телефон в шапку Opencart 1.5.6

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки137 просмотров

Необходимо добавить телефон в шапку сайта, как указано, отображаться должны в пк и мобильной версии

Сам телефон должен быть текстом

Шрифт:

Open Sans Bolb 28 pt

#EE7C00

Значки вайбера и вотсапа прикрепил

Размер шапки и фон уже поставлен, менять не нужно

маленький заначек телефона и сотового я сам потом поставлю

Сделать через vqmod

Opencart
6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Все отлично, рекомендую, обращусь ещё!
Все отлично! Никаких проблем не было. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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