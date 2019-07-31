Верстка CSS Онлайн-чата

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок219 просмотров

Имеется всплывающий онлайн чат, выглядевший вот так: https://prnt.sc/okhkow

Необходимо его дизайн привести к такому виду:  https://prnt.sc/okhlg3 (https://potreb-prava.com/konsultaciya-yurista/yuridicheskaya-konsultaciya-po-zhkx-besplatno.html)

В рамках данного задания необходимо сделать точную копию дизайна онлайн-чата.

CSS
6 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Германа, справился с заданием на отлично, однозначно могу его рекомендовать!
Антон, очень хороший заказчик. Приятный в общении. У него чёткие "хотелки". Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
6 лет назад