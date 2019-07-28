Нужно сверстать форму заявки, есть 16 категорий. Сделать 16 селектов выпадающим списком, под каждый пункт списка, будут свои данные.
Верстка + натяжка на Smarty
Необходима верстка + натяжка на сайт под работой движка (самопис) на Smarty.
Верстать необходимо с живого сайта (мобильная + ПК версия)
Заявки фрилансеров
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