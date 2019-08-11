Есть docx документ с текстом презентации, нужно графически оформить e-mail (HTML), подобрать под сегменты картинки/графику на ваше усмотрение. Презентация услуг компании
Необходимо адаптивно, валидно, кроссбраузерно сверстать макет
Необходимо адаптивно, валидно, кроссбраузерно сверстать макет.(perfect pixel -обязателен).
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