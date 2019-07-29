Есть дизайн, на подобии http://realife-site.ru/land/ , нужно его адаптивно сверстать, на чём, особо нет разницы, лишь бы мог редактировать текст. Открыт для диалога!
Доработать дизайн сайта на WP
Здравствуйте.
Есть сайт на WP нужно полностью поправить ошибки верстки, надо чтобы сайт на 99% был по макету.
Только стили без переделки функционала.
Макет нарисован с адаптивностю.
Вот сайт https://inmo-lux.web2all.pro/
А вот макет https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1pBDOesY-vpMSEiHAoZf0kTL3djkGmDFT?fbclid=IwAR3k3MDFkh9WruWARXCGHd3uiabRGqs_wsPf9tKsjh6nuS5Ivd8aPDzshTU&sort=14&direction=d
Сроки один день
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка47 заявокЗакрыт6 лет назад
CMS Wordpress Нужно сверстать и интегрировать новый дизайн на сайт тут сам сайт http://bit.ly/2ZjKVNd тут макеты нового дизайна https://ibb.co/6r4Lskg https://ibb.co/bPxgC53 https://ibb.co/2Fm8MjG https://ibb.co/bRPcX7p От вас жду 2 варианта оценки 1) ...Завершен6 лет назад
Нужен человек который бы смог сверстать на хтмл страницу недорого макеты, в макетах есть главная, кабинет и отдельный блоки и страницы. Интересует недорогой исполнитель на регулярной основе, есть варианты верстки на адаптиве бустрап и ...Завершен6 лет назад
Необходимо сделать верстку Макеты покажу в личку Верстка нужна пиксель в пиксель Требования к верстке Following are requirements for PSD to HTML activity: Pixel perfect Styles via ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт6 лет назад
необходимо сверстать макеты (приложение) с адаптивом Требования: кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+) перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Установка на CMS не нужна. Лучше не использовать в работе Bootstrap ...Завершен6 лет назад
Необходима верстка + натяжка на сайт под работой движка (самопис) на Smarty. Верстать необходимо с живого сайта (мобильная + ПК версия)HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать форму заявки, есть 16 категорий. Сделать 16 селектов выпадающим списком, под каждый пункт списка, будут свои данные.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо адаптивно, валидно, кроссбраузерно сверстать макет.(perfect pixel -обязателен).Завершен6 лет назад
- $10
Есть docx документ с текстом презентации, нужно графически оформить e-mail (HTML), подобрать под сегменты картинки/графику на ваше усмотрение. Презентация услуг компанииЗавершен6 лет назад
Добрый день! Есть мой сайт https://tarifadetaxi.com. ГЕО Бразилия. (Здесь есть карта Google, калькулятор такси и геолокация) Хочу сменить Google и калькулятор (позаимствовать решение с сайта https://www.taxifarefinder.com/main.php?city=Sao-Paulo-Brazil) Необходимо помочь с данным решением. Все детали ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад