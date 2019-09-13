Верстка по макету figma и фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен42 заявки952 просмотра

Нужен человек который бы смог сверстать на хтмл страницу недорого макеты, в макетах есть главная, кабинет и отдельный блоки и страницы.

Интересует недорогой исполнитель на регулярной основе, есть варианты верстки на адаптиве бустрап и без адаптива вовсе.

Figma
6 лет назад
jbutton
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Helias
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$60
7 дней
Escrow
Илья выполнил верстку макетов из figma. Адаптивность делал на свое усмотрение исходя из декстоп макетов. Все получилось профессионально, без ошибок и замечаний, скорость загрузки по google 97 для мобильных, 99 для компов. Буду обращаться еще.
Заказчик очень адекватный, по срокам не подгоняет, предоставляет всю необходимую информацию для успешного выполнения проекта. С оплатой тоже проблем нет. Верстку сдал, оплату сразу получил.

Заявки фрилансеров

Helias
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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