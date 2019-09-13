Необходимо сделать верстку Макеты покажу в личку Верстка нужна пиксель в пиксель Требования к верстке Following are requirements for PSD to HTML activity: Pixel perfect Styles via ...
Верстка по макету figma и фотошоп
Нужен человек который бы смог сверстать на хтмл страницу недорого макеты, в макетах есть главная, кабинет и отдельный блоки и страницы.
Интересует недорогой исполнитель на регулярной основе, есть варианты верстки на адаптиве бустрап и без адаптива вовсе.
Выбранный исполнитель
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