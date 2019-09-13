Верстка по макету figma и фотошоп

Нужен человек который бы смог сверстать на хтмл страницу недорого макеты, в макетах есть главная, кабинет и отдельный блоки и страницы.

Интересует недорогой исполнитель на регулярной основе, есть варианты верстки на адаптиве бустрап и без адаптива вовсе.