Собрать лендинг (движок не важен)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт47 заявок315 просмотров

Есть дизайн, на подобии http://realife-site.ru/land/

нужно его адаптивно сверстать, на чём, особо нет разницы, лишь бы мог редактировать текст.

Открыт для диалога!

6 лет назад
ajdaknam
Олег 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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