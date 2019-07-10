Требуется редактор-корректор для правки статей. Исправление орфографических, лексических ошибок, опечаток, переписывание тяжело написанных фраз, приведение текста к стандарту. Опыт и филологическое образование обязательны. 10 р за 1000 збп. Необходимо откорректировать 100 текстов.
Нужен Редактор на финансовый сайт
На сайт про инвестиции в дружную команду очень нужен хороший редактор для работы с авторами.
В чем заключается работа
Ваша задача как редактора: взять тз (предоставим готовые), найти автора на бирже, выписать через него текст, получить комментарии\правки эксперта, сдать готовый результат корректору.
Ваши функции, как редактора:
Работа с авторами: Поиск крутых авторов, умеющих излагать свои мысли и ориентирующихся в теме инвестиций и фондового рынка на ставку 50р за 1000 знаков (работа с авторами строго через биржи, аккаунты предоставляем).
Распределение заказов по проверенным авторам + Первичная проверка на техпараметры, водность, читабельность и соответствие редполитике.
Сдача работы Эксперту, получение его правок и сдача Корректору
ТЗ предоставляем, редактору их делать не нужно. Вся работа над этапами происходит через ERP Bonica.
В помощь авторам и редактору идет корректор, эксперт и редполитика: https://docs.google.com/document/d/19RnKhLTq5R5pmhm_eXDrjLE27V8dvy80iICloNtl710/edit#
Требования:
Объем работы: 100 текстов в месяц с возможностью увеличения
Соблюдение Редполитики: https://docs.google.com/document/d/19RnKhLTq5R5pmhm_eXDrjLE27V8dvy80iICloNtl710/edit#
Опыт работы редактором\корректор приветствуется.
Оплата:
Ставка - 100р\текст + Бонус за выполнение плана (сдача 100 статей\месяц) 5000 рублей
На полной загрузке будет выходить 15 000+ р.
В дальнейшем при увеличении объемов бонус может вырасти.
Выплаты 2 раза в месяц 5 и 20 числа на: Вебмани, ЯД, Qiwi или Карту банка.
Перспективы:
По результатам работы в течение нескольких месяцев возможен рост до менеджера проекта.
Дружный коллектив, мы нацелены на долгосрочное сотрудничество. Наш конек - качество контента, работаем уже 5 лет в этом рынке.
Для прохождения первичного собеседования:
- Расскажите немного о себе, какой у вас опыт, чем занимались, какое образование.
- Пришлите пожалуйста примеры статей, которые выписывали через авторов (если был опыт работы)
- Пройдите пожалуйста небольшой тест (прикреплен к проекту)
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