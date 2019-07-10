Нужен Редактор на финансовый сайт

На сайт про инвестиции в дружную команду очень нужен хороший редактор для работы с авторами.

В чем заключается работа

Ваша задача как редактора: взять тз (предоставим готовые), найти автора на бирже, выписать через него текст, получить комментарии\правки эксперта, сдать готовый результат корректору.

Ваши функции, как редактора:

Работа с авторами: Поиск крутых авторов, умеющих излагать свои мысли и ориентирующихся в теме инвестиций и фондового рынка на ставку 50р за 1000 знаков (работа с авторами строго через биржи, аккаунты предоставляем).

Распределение заказов по проверенным авторам + Первичная проверка на техпараметры, водность, читабельность и соответствие редполитике.

Сдача работы Эксперту, получение его правок и сдача Корректору

ТЗ предоставляем, редактору их делать не нужно. Вся работа над этапами происходит через ERP Bonica.

В помощь авторам и редактору идет корректор, эксперт и редполитика: https://docs.google.com/document/d/19RnKhLTq5R5pmhm_eXDrjLE27V8dvy80iICloNtl710/edit#

Требования:

Объем работы: 100 текстов в месяц с возможностью увеличения

Соблюдение Редполитики: https://docs.google.com/document/d/19RnKhLTq5R5pmhm_eXDrjLE27V8dvy80iICloNtl710/edit#

Опыт работы редактором\корректор приветствуется.

Оплата:

Ставка - 100р\текст + Бонус за выполнение плана (сдача 100 статей\месяц) 5000 рублей

На полной загрузке будет выходить 15 000+ р.

В дальнейшем при увеличении объемов бонус может вырасти.

Выплаты 2 раза в месяц 5 и 20 числа на: Вебмани, ЯД, Qiwi или Карту банка.

Перспективы:

По результатам работы в течение нескольких месяцев возможен рост до менеджера проекта.

Дружный коллектив, мы нацелены на долгосрочное сотрудничество. Наш конек - качество контента, работаем уже 5 лет в этом рынке.

Для прохождения первичного собеседования: