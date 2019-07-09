Редактура текста (украинский язык)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок316 просмотров

Требуется вычитать несколько страниц текста на украинском языке (грамматика, знаки препинания...).

6 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
36 минут назад
6 лет назад
$14
1 день
Escrow
Спасибо, все отлично!
Спасибо за интересный заказ! Было непросто, но мы справились! :)

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AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
36 минут назад
6 лет назад
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