Добрый день друзья. Ищу редактора для моих публикаций в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям. Основу составят авторские фотограграфии сопровождаемые пояснительным текстом. На первых порах требуется редактирование текстов - правка стиля, грамматика и синтаксис. В ...
Редактура текста (украинский язык)
Требуется вычитать несколько страниц текста на украинском языке (грамматика, знаки препинания...).
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