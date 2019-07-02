Редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт47 заявок685 просмотров

Требуется редактор-корректор для правки статей. Исправление орфографических, лексических ошибок, опечаток, переписывание тяжело написанных фраз, приведение текста к стандарту. Опыт и филологическое образование обязательны. 10 р за 1000 збп. Необходимо откорректировать 100 текстов.

6 лет назад
simplesup
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров