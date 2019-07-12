Расшифровка текста из видео

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен23 заявки464 просмотра

Есть 4 видео, длительностью:

  • 20:30
  • 9:22
  • 12:31
  • 24:15
Необходимо сделать расшифровку текста в гугл-документ ГРАМОТНО, разбивая текст на абзацы, соблюдая пунктуацию.

Оплата после полной проверки (соответствие тексту + грамотность).

Предложите свою стоимость работы и напишите, как быстро сможете сделать. Спасибо.

6 лет назад
zubareva_ru
Кати 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

NFN
49 лет
9 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад
$16
2 дня
Escrow
Наталья владеет качественной коммуникацией, благодаря этому работа выполнена в соответствии с нашим запросом. Быстро и качественно, Наталья учла наши пожелания. Текст грамотный. Общение вежливое. Будем обращаться снова, благодарю и рекомендую.
Очень приятный в общении заказчик) Коммуникация на высшем уровне. Постановка задачи четкая и понятная. Сопровождение в течение всего проекта. Быстрая оплата. Все договоренности соблюдены на высшем уровне. Проект был очень интересный, познавательный и полезный. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

NFN
49 лет
9 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад