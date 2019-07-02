Сформировать PDF пособие из готового текста

Здравствуйте.

Нужно сделать красивую PDF методичку, готовый текст предоставлю (около 10 тыс знаков). Тема - сексология. Есть старый образец методички, его также предоставлю для примера, но оформление там не очень красивое, нужно более современное в плане дизайна и компиляции текста.

Пишите цены и примеры подобных работ

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