Техническая коррекция 1-2-3 главы монографии

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка118 просмотров

Осуществить техническую редакцию монографии общим объемом 150 страниц интервал 1,5; шрифт 14"

6 лет назад
Kirill3082
Кирилл 
42 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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