Техническая редакция монографии

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка115 просмотров

Редакция монографии объемом 150 страниц, интервал 1,5; шрифт 14" ГОСТ2003

6 лет назад
Kirill3082
Кирилл 
42 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров