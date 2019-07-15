Транскрибация 10 телефонных разговоров

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен16 заявок322 просмотра

Нужно транскрибировать 10 телефонных разговоров длительностью около 2 минут каждый.

6 лет назад
AleksandrKras
Александр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olya08k
Ольга 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Отличное выполнение задачи по срочной транскрибации. Сроки соблюдены. Четкая обратная связь, все прозрачно и круто.
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

olya08k
Ольга 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад