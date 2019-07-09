Петиция

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок271 просмотр

Есть базовый текст петиции. Его нужно отредактировать. В итоге хотелось получить более грамотный и последовательный текст. 

6 лет назад
guest_15628425388823
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров