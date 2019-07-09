Требуется редактор-корректор для правки статей. Исправление орфографических, лексических ошибок, опечаток, переписывание тяжело написанных фраз, приведение текста к стандарту. Опыт и филологическое образование обязательны. 10 р за 1000 збп. Необходимо откорректировать 100 текстов.
Петиция
Есть базовый текст петиции. Его нужно отредактировать. В итоге хотелось получить более грамотный и последовательный текст.
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