Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я опытный фрилансер. Работаю в сфере переводов, поиск и сбор информации, транскрибирование, составление контент-плана, наполнение сайтов контентом, создание сайтов, ращмещение отзывов и объявлений, заполнение карточек товаров и многое другое.

Примеры работ и отзывы можно найти по ссылке: https://freelancehunt.com/freelancer/olya10k.html

Для связи:

Почта [email protected]

Telegram @olya69k

Буду рада сотрудничеству!)