olya08k

Ольга olya08k

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я опытный фрилансер. Работаю в сфере переводов, поиск и сбор информации, транскрибирование, составление контент-плана, наполнение сайтов контентом, создание сайтов, ращмещение отзывов и объявлений, заполнение карточек товаров и многое другое.

Примеры работ и отзывы можно найти по ссылке: https://freelancehunt.com/freelancer/olya10k.html

Для связи:

Почта [email protected]

Telegram @olya69k

Буду рада сотрудничеству!)

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Отзывы заказчиков

AleksandrKras
Александр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация 10 телефонных разговоров
Отличное выполнение задачи по срочной транскрибации. Сроки соблюдены. Четкая обратная связь, все прозрачно и круто.
Отличный заказчик, рекомендую!
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