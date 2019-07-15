Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я опытный фрилансер. Работаю в сфере переводов, поиск и сбор информации, транскрибирование, составление контент-плана, наполнение сайтов контентом, создание сайтов, ращмещение отзывов и объявлений, заполнение карточек товаров и многое другое.
Примеры работ и отзывы можно найти по ссылке: https://freelancehunt.com/freelancer/olya10k.html
Для связи:
Почта [email protected]
Telegram @olya69k
Буду рада сотрудничеству!)
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличное выполнение задачи по срочной транскрибации. Сроки соблюдены. Четкая обратная связь, все прозрачно и круто.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!