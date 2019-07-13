Требуется редактор-корректор для правки статей. Исправление орфографических, лексических ошибок, опечаток, переписывание тяжело написанных фраз, приведение текста к стандарту. Опыт и филологическое образование обязательны. 10 р за 1000 збп. Необходимо откорректировать 100 текстов.
Ищу редактора в Финансы на ДЗЕН
Ищу в команду для работы с ДЗЕНом опытного редактора (желательно филологическое образование) в тематику финансы и инвестиции для работы на постоянку.
Ваша задача:
0. Находить интересные темы для статей.
1. Заниматься поиском авторов (на бирже) для выписывания статей на найденные темы (начальный пул дадим).
2. Выдавать задания авторам и принимать готовый результат.
3. Сдавать результат на утверждение.
Работаем через систему Боника.
Нужно заказывать простые статьи на 3-4к знаков (без ключей и техпараметров). Оплата автору на бирже 150р\статья (дадим несколько авторов для старта).
Ваша ставка 150р за каждую выписанную авторами через вас статью. План на месяц 60 статей (9000р\месяц на руки). По результатам возможны бонусы.
Для отклика - присылайте в личку:
1. информацию о себе, своем опыте
2. несколько тем статей для канала о финансах и инвестициях, которые по вашему мнению будут популярны у аудитории ДЗЕНа (подробности ниже)
3. примеры статей, которые писали вы или авторы под вашим началом.
Работа на долгосрок, команда дружных профи, мы уже 5-ый год работаем в инфосайтах.
Если вам интересно попробовать, для отклика пришлите мне несколько тем (в личку), которые по вашему мнению будут интересны аудитории 35-65 лет. Вот список тем, которые хорошо заходили ранее:
Можно ли прожить на 15 тысяч в месяц
Сколько нужно денег чтобы уволиться и жить на проценты
Как получать от сбербанка 18% вместо 6%
3 оригинальных способа подработки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура47 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть базовый текст петиции. Его нужно отредактировать. В итоге хотелось получить более грамотный и последовательный текст.Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть готовые статьи на юридическую тематику. Но в них допущены синтаксические ошибки и написано порой не очень "красиво". Нужно подготовить статьи в нормальный для чтения вид!Редактирование и Корректура24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $130
Редакция монографии объемом 150 страниц, интервал 1,5; шрифт 14" ГОСТ2003Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $130
Осуществить техническую редакцию монографии общим объемом 150 страниц интервал 1,5; шрифт 14"Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $234
На сайт про инвестиции в дружную команду очень нужен хороший редактор для работы с авторами. В чем заключается работа Ваша задача как редактора: взять тз (предоставим готовые), найти автора ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать красивую PDF методичку, готовый текст предоставлю (около 10 тыс знаков). Тема - сексология. Есть старый образец методички, его также предоставлю для примера, но оформление там не очень красивое, нужно ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем редактора, со знанием английскоко языка, на сдельные работы, для создания нишевых сайтов. Основная тематика – медицина. Проекты на английском языке, под штаты. Обязанности: ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть 4 видео, длительностью: 20:309:2212:3124:15Необходимо сделать расшифровку текста в гугл-документ ГРАМОТНО, разбивая текст на абзацы, соблюдая пунктуацию. Оплата после полной проверки (соответствие тексту + грамотность). Предложите свою стоимость работы и ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется вычитать несколько страниц текста на украинском языке (грамматика, знаки препинания...).Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад