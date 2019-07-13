Ищу редактора в Финансы на ДЗЕН

Ищу в команду для работы с ДЗЕНом опытного редактора (желательно филологическое образование) в тематику финансы и инвестиции для работы на постоянку.

Ваша задача:

0. Находить интересные темы для статей.

1. Заниматься поиском авторов (на бирже) для выписывания статей на найденные темы (начальный пул дадим).

2. Выдавать задания авторам и принимать готовый результат.

3. Сдавать результат на утверждение.

Работаем через систему Боника.

Нужно заказывать простые статьи на 3-4к знаков (без ключей и техпараметров). Оплата автору на бирже 150р\статья (дадим несколько авторов для старта).

Ваша ставка 150р за каждую выписанную авторами через вас статью. План на месяц 60 статей (9000р\месяц на руки). По результатам возможны бонусы.

Для отклика - присылайте в личку:

1. информацию о себе, своем опыте

2. несколько тем статей для канала о финансах и инвестициях, которые по вашему мнению будут популярны у аудитории ДЗЕНа (подробности ниже)

3. примеры статей, которые писали вы или авторы под вашим началом.

Работа на долгосрок, команда дружных профи, мы уже 5-ый год работаем в инфосайтах.

Если вам интересно попробовать, для отклика пришлите мне несколько тем (в личку), которые по вашему мнению будут интересны аудитории 35-65 лет. Вот список тем, которые хорошо заходили ранее:

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