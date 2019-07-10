Требуется корректировка текста брошюры

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт22 заявки616 просмотров

Необходимо отредактировать (проверка орфографических ошибок) текст брошюры (около 20 страниц), а также провести работу по верстке текста: провести перекомпоновку текста, изменить шрифт.

6 лет назад
guest_15633603166871
6 лет в сервисе
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6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров