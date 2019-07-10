Отредактировать контент на страницах сайт Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок273 просмотра

На каждой странице нужно скопировать контент с предыдущей, изменить заголовок на название страницы. Контент очень легко экспортируется и импортируется (буквально 2 секунды это делается)

На одну страницу у меня ушло около 3 минут. 

Есть 23 страницы на сайте https://cntrade.kz/raznoe/

WordPress
6 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров