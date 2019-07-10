Отредактировать контент на страницах сайт Wordpress

На каждой странице нужно скопировать контент с предыдущей, изменить заголовок на название страницы. Контент очень легко экспортируется и импортируется (буквально 2 секунды это делается)

На одну страницу у меня ушло около 3 минут.

Есть 23 страницы на сайте https://cntrade.kz/raznoe/