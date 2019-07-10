Перевести через Google Translate 40 pdf книг

У меня есть 40 книг в pdf с программой питания и тренировками (картинки и текст)Мне их нужно перевести на французский и испанский.Т.е. просто брать текст, вставлять в google translate, а потом вставлять обратно в книгу. Пример книги на Dropbox - ﻿https://www.dropbox.com/s/ds4c3w9metdsglt/PersonalizedM_EPlan-1CTBOE3-7rie.pdf?dl=0

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