Нужно привести к литературному виду украинскую версию сайта matrason.ua. Всего около 3500 товаров. Почистить от ненужных символов и отредактировать перевод описаний товара, метатегов. Просьба в заявке указывать желаемую стоимость и срок выполнения.
Корректировка файла Эксель (хорошая зрительная память)
Добрый день!
Необходимо внести правки в каталог в экселе (файл "Пример экселя" (всего
440 позиций)). Что необходимо сделать - я предоставляю вам 4 ссылки вот
такого плана (https://shop3576374423054.1688.com/page/offerlist.htm?spm=a2615.2177701.autotrace-topNav.3.6b3862904eZlre) в данном примере 12 страниц и около 192 позиций на странице (по 16 позиций на каждой). Всего предоставляется 4 ссылки (14 страниц и 224 позиции, 6 страниц и 90
позиций, 9 страницы 140 позиции, 5 страниц 75 позиций). Необходимо в
файле "Пример прайс-листа (всего 430 позиций)" сделать необходимые корректировки/дополнения, описанные в файле "как заносить.txt".
Пожалуйста, оставляйте предложения, только ПОЛНОСТЬЮ ознакомившись с заданием. Срок 3-5 дней. Бюджет указан за всю работу.
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