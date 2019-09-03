Корректировка файла Эксель (хорошая зрительная память)

Добрый день!

Необходимо внести правки в каталог в экселе (файл "Пример экселя" (всего

440 позиций)). Что необходимо сделать - я предоставляю вам 4 ссылки вот

такого плана (https://shop3576374423054.1688.com/page/offerlist.htm?spm=a2615.2177701.autotrace-topNav.3.6b3862904eZlre) в данном примере 12 страниц и около 192 позиций на странице (по 16 позиций на каждой). Всего предоставляется 4 ссылки (14 страниц и 224 позиции, 6 страниц и 90

позиций, 9 страницы 140 позиции, 5 страниц 75 позиций). Необходимо в

файле "Пример прайс-листа (всего 430 позиций)" сделать необходимые корректировки/дополнения, описанные в файле "как заносить.txt".

Пожалуйста, оставляйте предложения, только ПОЛНОСТЬЮ ознакомившись с заданием. Срок 3-5 дней. Бюджет указан за всю работу.