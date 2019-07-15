Проверка сайта на грамотность

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт43 заявки405 просмотров

Необходимо проверить сайт на ошибки и подправить речевые обороты

сайт https://doimkorov.ru

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6 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров