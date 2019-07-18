Нужно привести к литературному виду украинскую версию сайта matrason.ua. Всего около 3500 товаров. Почистить от ненужных символов и отредактировать перевод описаний товара, метатегов. Просьба в заявке указывать желаемую стоимость и срок выполнения.
Копипаст
У меня на сайте имеются короткие статьи, размером от 300 до 1500 символов.
Ищу человека, который копипастом с других сайтов доведет объем текста до 2000-3000 символов.
Добавленный текст должен быть:
- по тематике статьи, расширять и дополнять ее содержание.
- интересным и познавательным для пользователя.
- без орфографических ошибок.
- разбитым на абзацы, подзаголовки, списки, картинки.
Объем работ для одного автора - 20 статей.
Итого за заказ - 500 руб.
Все работы проводятся на моем сайте, вордпресс.
Сделать нужно сегодня.
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