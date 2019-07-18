Копипаст

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки145 просмотров

У меня на сайте имеются короткие статьи, размером от 300 до 1500 символов. 

Ищу человека, который копипастом с других сайтов доведет объем текста до 2000-3000 символов.

Добавленный текст должен быть:

- по тематике статьи, расширять и дополнять ее содержание. 

- интересным и познавательным для пользователя.

- без орфографических ошибок.

- разбитым на абзацы, подзаголовки, списки, картинки.

Объем работ для одного автора - 20 статей. 

Итого за заказ - 500 руб.

Все работы проводятся на моем сайте, вордпресс.

Сделать нужно сегодня.

WordPress
6 лет назад
oliverr
Оля 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров