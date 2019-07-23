Корректировка документа. СРОЧНО, приоритет - скорость

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Завершен1 заявка250 просмотров

1.в пункте declared point of entry вместо KLAIPEDA,LITHUANIA нужно написать (KLAIPEDA,LITHUANIA), BELARUS

2.рядом с этим исправление нужно дублировать печать, которая внизу документа (типа заверяем исправление печатью и подписью)

6 лет назад
rocketshina
Дмитрий 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Proskurin_Dm
Дмитрий 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все выполнено качественно и в срок.
Постановка задачи/оплата прошли четко и корректно, рекомендую!

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Proskurin_Dm
Дмитрий 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад