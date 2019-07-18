Нужен человек с опытом, который уже делал подобные вещи, а именно: 1. Через сервис чистка дублирующихся слов 2. Составление тайтла, заголовка, дескрипшена (уже из готовых ключей) ПРОСЬБА: ...
Редактор-корректор для правки статей
Нужен корректор для проверки 200 статей.
Нужно исправлять:
- орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки;
- правка речевых и стилистических ошибок.
Профессиональное образование и опыт работы корректором или учителем русского языка обязательны!
Пишите скайп для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Добрый день! Необходимо внести правки в каталог в экселе (файл "Пример экселя" (всего 440 позиций)). Что необходимо сделать - я предоставляю вам 4 ссылки вот такого плана (https://shop3576374423054.1688.com/page/offerlist.htm?spm=a2615.2177701.autotrace-topNav.3.6b3862904eZlre) ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
Документ 7 страниц ~1500 слов. Русскоязычный Проверить на грамматические, фонетические и др ошибкиРедактирование и Корректура19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
нужно выровнять поля в файле в программе PAGES а также сверк убрать 2 пустых листа500 рублейРедактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
У меня на сайте имеются короткие статьи, размером от 300 до 1500 символов. Ищу человека, который копипастом с других сайтов доведет объем текста до 2000-3000 символов. Добавленный текст должен быть: - по ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Сделать необходимо в течение часа, текста не многоРедактирование и Корректура9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо проверить сайт на ошибки и подправить речевые обороты сайт https://doimkorov.ru Пишите цену за такую работу.Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно набрать текст 4 страницы по скану документа (в jpg) Пишите цену и сроки.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Работа с файлом Word 1. Почистить данные в Word файле (очистить тему от нерелевантных сообщении) Согласно ключевым словам: Мажилис, Мжіліс сайлау, Мжіліс Траасы, мажилисмены, депутаты шестого созыва, нижняя палата парламента казахстан, ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо отредактировать (проверка орфографических ошибок) текст брошюры (около 20 страниц), а также провести работу по верстке текста: провести перекомпоновку текста, изменить шрифт.Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт6 лет назад