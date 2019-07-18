Редактор-корректор для правки статей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт26 заявок404 просмотра

Нужен корректор для проверки 200 статей.

Нужно исправлять:

- орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки;

- правка речевых и стилистических ошибок. 

Профессиональное образование и опыт работы корректором или учителем русского языка обязательны!

Пишите скайп для связи.

6 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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