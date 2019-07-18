Редактура англоязычного текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок371 просмотр

Необходимо отредактировать англоязычный текст на юридическую/бизнес тематику. 

6 лет назад
sdm_partners
38 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров