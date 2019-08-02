Доработать текст для лендинга на русском

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок327 просмотров

Здравствуйте.

Есть свой текст для размещения на лендинге с описанием нового проекта (5255 знаков без пробелов).  Необходимо его доработать, а именно вычитать, возможно исправить какие-либо ошибки или частично/полностью переписать на грамотный русский язык с сохранением всей смысловой нагрузки. Всё на выбор исполнителя, любые предложения приветствуются. Основная задача заключается в том, чтобы подготовить максимально-грамотный и легко-читаемый текст для максимально-широкой аудитории, и при этом сохранить всю передаваемую информацию. У исполнителя желательны наличие такого опыта и навыков как написание грамотных текстов на русском, продающих текстов, текстов для лендинга, копирайтинг и т.д.

Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки. Выбирать исполнителя буду по профилю (портфолио, отзывы и т.д.). Также указывайте пожалуйста примерную цену, но еще раз уточню, что в первую очередь интересует качество. Оплата вебмани (ВМЗ).

С уважением, Ярослав.

6 лет назад
4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад
$8
2 дня
Escrow
Алексей очень быстро, в тот же день выполнил задание, и качество ожидаемо оказалось на высоте. Спасибо и рекомендую!
Был рад заказу! Большое спасибо за доверие!

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AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад
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