Транскрибация (расшифровка аудио в текст)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт101 заявка1376 просмотров

Добрый день!

Необходимо расшифровать аудио (перевести в текст) 22 файла, суммарная продолжительность 6:28:00.

Подобная работа предполагается и в будущем, поэтому ищем постоянного исполнителя.

Качество записи отличное.

Для получения образца файла, укажите свой email.

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ОПЛАТА:

Перевод на карту СБ, ЯД. В крайнем случае Webmoney, международный перевод на карту через QIWI.

6 лет назад
Okno1
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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