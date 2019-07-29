Шукаю редактора тексту- дитяча книга (текст максимально простий), знаків без пробілів 22 600. Яка вартість роботи?
Редактор
Будет несколько сотен текстов. Задача - проверить на соответствие ТЗ, орфографию и стилистику.
В ценнике ограничен. 10 рублей/1000 знаков.
В целом - тексты нормальные, правок немного.
Подробности - исполнителю.
Оставляйте скайп для связи (без него работать не выйдет). Также
потребуется быть на связи каждый день с 10-19 МСК пока идет работа над
проектом.
Буду ждать отклики!
Выбранный исполнитель
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