Редактор

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт24 заявки716 просмотров

Будет несколько сотен текстов. Задача - проверить на соответствие ТЗ, орфографию и стилистику.

В ценнике ограничен. 10 рублей/1000 знаков.

В целом - тексты нормальные, правок немного.

Подробности - исполнителю.

Оставляйте скайп для связи (без него работать не выйдет). Также

потребуется быть на связи каждый день с 10-19 МСК пока идет работа над

проектом.

Буду ждать отклики!

5 лет назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад

Выбранный исполнитель

liick
37 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$50
14 дней
Escrow
Очень много времени потратил на пояснение элементарных вещей в работе редактора. После этого Екатерина сделала маленькую часть работы и пропала. Безумно подставив меня подобным поступком, на связь выходить перестала. ОДНОЗНАЧНО - НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заявки фрилансеров

liick
37 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад