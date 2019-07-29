Будет несколько сотен текстов. Задача - проверить на соответствие ТЗ, орфографию и стилистику.

В ценнике ограничен. 10 рублей/1000 знаков.

В целом - тексты нормальные, правок немного.

Подробности - исполнителю.

Оставляйте скайп для связи (без него работать не выйдет). Также

потребуется быть на связи каждый день с 10-19 МСК пока идет работа над

проектом.

Буду ждать отклики!