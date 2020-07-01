Литкоррекция сайта (укр. версия)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен18 заявок488 просмотров

Есть сайт

Необходимо вычитать украинский текст и внести правки, т.к. текст переведен через переводчик и имеет не корректное звучание.

Кол-во страниц для вычитки - 3 шт

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$4
2 дня
Все отлично. Рекомендую как ответственного исполнииеля. Все четко, корректно.
Как обычно, всё чётко. С Екатериной невероятно приятно работать, рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Евгения
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Катя
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Інна
 
51 год
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад
221 отзыв(-1)
5 лет назад
Лучший редактор апреля
#1
Редактирование и Корректура
MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад