Редакция текста сценария (для визуальной новеллы) один документ

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок298 просмотров

Для начала опробуем один из сценариев, а дальше возможно будет договорится на более 18 документов для редакции. В одном документе 60 страниц и 6000 слов. Интересует исправление текста в норму по всем правилам русского языка, но чтобы содержание текста при этом не менялось. Цена указана за один документ на 6000 слов.

6 лет назад
GrushaAlexandr
Александр 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denfreelanser
21 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$8
3 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

denfreelanser
21 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад