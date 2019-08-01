Есть сайт Необходимо вычитать украинский текст и внести правки, т.к. текст переведен через переводчик и имеет не корректное звучание. Кол-во страниц для вычитки - 3 шт
Редакция текста сценария (для визуальной новеллы) один документ
Для начала опробуем один из сценариев, а дальше возможно будет договорится на более 18 документов для редакции. В одном документе 60 страниц и 6000 слов. Интересует исправление текста в норму по всем правилам русского языка, но чтобы содержание текста при этом не менялось. Цена указана за один документ на 6000 слов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Будет несколько сотен текстов. Задача - проверить на соответствие ТЗ, орфографию и стилистику. В ценнике ограничен. 10 рублей/1000 знаков. В целом - тексты нормальные, правок немного. Подробности - исполнителю. Оставляйте скайп ...Закрыт5 лет назад
- $20
Задача: 1. Скопировать статью с зарубежного сайта 2. Перевести ее через гугл или яндекс переводчик на русский язык 3. Проверить статью на наличие грамматических, пунктуационных и других ошибок, а также по смыслу, ...Редактирование и Корректура71 заявкаЗакрыт6 лет назад
Шукаю редактора тексту- дитяча книга (текст максимально простий), знаків без пробілів 22 600. Яка вартість роботи?Редактирование и Корректура31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, я написала рассказ из своей жизни, но я не профессиональный писатель, поэтому нужна ваша помощь.Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо отредактировать письмо для рассылки по базе клиентов, что бы оно не попадало в спамРедактирование и Корректура8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть свой текст для размещения на лендинге с описанием нового проекта (5255 знаков без пробелов). Необходимо его доработать, а именно вычитать, возможно исправить какие-либо ошибки или частично/полностью переписать на грамотный русский ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Доработать объявления на сайте http://prntscr.com/ojb0o7 Порядка 500 объявлений. Сайт на 1C Bitrix Что нужно будет делать: 1) Модернизация объявления Добавление города http://prntscr.com/ojazj3 Подбор картинки из ...Завершен6 лет назад
Требуется редакция текста, который изначально являлся интервью. Текст должен читаться гармонично. Возможно перестановка частей текста, грамматические ошибки и пунктуация. Указывайте вашу цену за 1000 символов Высылайте предложенияЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо расшифровать аудио (перевести в текст) 22 файла, суммарная продолжительность 6:28:00. Подобная работа предполагается и в будущем, поэтому ищем постоянного исполнителя. Качество записи отличное. ...Редактирование и Корректура101 заявкаЗакрыт6 лет назад