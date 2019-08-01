Редакция текста сценария (для визуальной новеллы) один документ

Мой первый заказ на этой бирже состоялся с данным заказчиком. Заказчик сам со мной связался. Быстро принял мою заявку и во время выполнения задачи всегда был на связи. В любой момент я мог задать ему вопрос, хотя этого даже не надо было делать, потому что описание заказа было идеальным. Оплатил моментально. Советую данного заказчика всем.