Подредактировать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок349 просмотров

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Пунктуацию

Орфографию

Стилистика нарушена или нет

Есть ли какие то явные косяки по тексту.

И возможно ли чуть укоротить статью без потери смысла?

6 лет назад
kisskiller
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Nataliaepisheva
Наталия 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Nataliaepisheva
Наталия 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад