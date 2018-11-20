Здравствуйте!
Меня зовут Епишева Наталия.
Информация о себе:
- образование: Московский государственный областной университет, лингвистический факультет, профиль: перевод и переводоведение(программа бакалавриата).
- владею английским языком в совершенстве, немецким языком на уровне базовых знаний.
- имею значительный опыт перевода текстов как общей направленности, так и технических.
- личные качества: пунктуальность, ответственность, компетентность, профессиональный подход к делу, коммуникабельность, целеустремлённость.
Буду рада сотрудничать с Вами!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Епишева Н. В., интернет-маркетинг233 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо большое Наталье за качественную работу и в срок. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Благодарю Ольгу за сотрудничество! Было очень интересно с Вами работать! Четко поставленная задача, приятное общение, оплата в срок. Очень хороший заказчик!
$22
10 баллов
6 лет назад
Все вовремя, к качеству выполненной работы никаких претензий, проект выполнен на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Заказчик чётко и грамотно сформулировал задачу, выполнил все условия сделки, было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.