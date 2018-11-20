Nataliaepisheva

Наталия Nataliaepisheva

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Здравствуйте!

Меня зовут Епишева Наталия.

Информация о себе:

- образование: Московский государственный областной университет, лингвистический факультет, профиль: перевод и переводоведение(программа бакалавриата).

- владею английским языком в совершенстве, немецким языком на уровне базовых знаний.

- имею значительный опыт перевода текстов как общей направленности, так и технических.

- личные качества: пунктуальность, ответственность, компетентность, профессиональный подход к делу, коммуникабельность, целеустремлённость.

Буду рада сотрудничать с Вами!

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Отзывы заказчиков

kisskiller
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов
$1
10 баллов
5 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
olgacompass
Ольга 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Текст для видеопрезентации детского центра
Спасибо большое Наталье за качественную работу и в срок. Рекомендуем.
Благодарю Ольгу за сотрудничество! Было очень интересно с Вами работать! Четко поставленная задача, приятное общение, оплата в срок. Очень хороший заказчик!
Ответный отзыв
Redbitmedia
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$22
10 баллов
6 лет назад
Английский рерайт описаний игр игровых автоматов. 10000 знаков.
Все вовремя, к качеству выполненной работы никаких претензий, проект выполнен на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик чётко и грамотно сформулировал задачу, выполнил все условия сделки, было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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