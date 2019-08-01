Нужна вычитка текста на ошибки на рег основе.

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Закрыт31 заявка904 просмотра

Привет, вот мой сайт https://blog.thepowder.ru/, там можно увидеть, какого рода я пишу статьи,  какие делаю ошибки,  и какой стиль изложения (который надо сохранить). 

Сейчас написана статья на 1600 слов. 

Сколько будет стоить ее привести в порядок для размещения на сайте?

6 лет назад
guest_15521188032258
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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