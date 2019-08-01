Нужна вычитка текста на ошибки на рег основе.

Привет, вот мой сайт https://blog.thepowder.ru/, там можно увидеть, какого рода я пишу статьи, какие делаю ошибки, и какой стиль изложения (который надо сохранить).

Сейчас написана статья на 1600 слов.

Сколько будет стоить ее привести в порядок для размещения на сайте?