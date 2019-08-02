Редактор информационных и развлекательных статей

Добрый день! В команду на постоянную работу нужен корректор статей. Интересные тематики, большой объем текстов. Регулярные выплаты. Возможность прокачать свои навыки и вырасти до шеф-редактора или менеджера проекта.

Что нужно делать:

Проверять соответствие статьи плану

Исправлять стилистические ошибки, удалять "воду"

Подбирать фото к статье из открытых источников

В редких случаях дописывать 1-2 абзаца (например, вступление).

От нас:

подробное ТЗ и понятные общие требования к статьям;

стабильная загруженность (вам больше не нужно соглашаться на разовые работы);

оплата каждую неделю на вебмани.

Оплата - 12 рублей за 1000 знаков без пробелов. В среднем наш редактор получает 12 000 рублей в месяц. Возможно полная и частичная занятость.

Всех кандидатов мы просим выполнить тестовое задание: отредактировать текст по ссылке https://vk.cc/9EJlMH

В свою очередь обещаем, что авторов, которые пишут такие тексты, к работе допускать не будем. Просто нам важно оценить ваши редакторские таланты.

Внимание! Тестовое задание не оплачивается и не используется в коммерческих целях.

Ваши работы мы принимаем ТОЛЬКО на почту [email protected]