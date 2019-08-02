Редактор информационных и развлекательных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок656 просмотров

Добрый день! В команду на постоянную работу нужен корректор статей. Интересные тематики, большой объем текстов. Регулярные выплаты. Возможность прокачать свои навыки и вырасти до шеф-редактора или менеджера проекта. 

Что нужно делать: 

Проверять соответствие статьи плану

Исправлять стилистические ошибки, удалять "воду"

Подбирать фото к статье из открытых источников

В редких случаях дописывать 1-2 абзаца (например, вступление). 

От нас:

  • подробное ТЗ и понятные общие требования к статьям;
  • стабильная загруженность (вам больше не нужно соглашаться на разовые работы);
  • оплата каждую неделю на вебмани.
Оплата - 12 рублей за 1000 знаков без пробелов. В среднем наш редактор получает 12 000 рублей в месяц.  Возможно полная и частичная занятость.

Всех кандидатов мы просим выполнить тестовое задание: отредактировать текст по ссылке https://vk.cc/9EJlMH

В свою очередь обещаем, что авторов, которые пишут такие тексты, к работе допускать не будем. Просто нам важно оценить ваши редакторские таланты. 

Внимание! Тестовое задание не оплачивается и не используется в коммерческих целях. 

Ваши работы мы принимаем ТОЛЬКО на почту [email protected]

6 лет назад
ollubim
Ольга 
47 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров